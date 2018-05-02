Собрать семантическое ядро для сайта услуг

Нужно собрать максимально широкое сем ядро, а точнее расширить существующее по заданному критерию. Работа не разовая, так как придется то же самое делать и для остальных разделов сайта.

На входе вам будут предоставлены базовые запросы или шаблон запроса к wordstat, которые относятся к теме и минус слова. Также могут быть предоставлены страницы сайтов конкурентов, которые продвигаются по аналогичным запросам/тематике.

Нужен человек, который умеет использовать и имеет в наличии продвинутые сервисы/софт для сбора сем ядра такие как keycollector, serpstat и т.д. Потому что собранное через вордстат ядро не полное и его нужно расширять.

В ответе на заявку или личным сообщением опишите последовательность как вы будете выполнять задание, что бы было понятно на сколько вы понимаете что от вас требуется, а также стоимость ваших услуг.

Предпочтение отдается тем, кто выполнял похожие задания или продвигал сайты в тематике аксессуары для портативной электроники, а именно зарядки/блоки питания для ноутбуков, планшетов, телефонов.

Возможно, будет дано небольшое задание, что бы понимать, что кроме теоретических знаний вы обладаете и практическими навыками. Как вариант вы можете показать похожее выполненное задание.

На данный момент так же ищем SEO специалиста. Так что если вы хорошо себя зарекомендуете, то можно расширить сотрудничество. В таком случае результатом работы будет анализ конкурентов по этим запросам и рекомендации что нужно сделать, что бы быть выше их в топе по этому ядру.