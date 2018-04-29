SEO продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок208 просмотров
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Здравствуйте. Интересует продвижения сайта. В первую очередь в Google. Все данные по сайту в файле ТЗ.pdf.

Пожалуйста, напишите план работ, ваши методы работы, какой итоговый результат будет и стоимость.

Если есть разные варианты продвижения - пишите разные варианты продвижения с их стоимостью.

Пустые сообщения только с ценой игнорирую. Мне необходимо понимать, что, куда, как и за что платится.

Спасибо!

6 лет назад
maxors
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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