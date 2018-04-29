SEO продвижение сайта

Здравствуйте. Интересует продвижения сайта. В первую очередь в Google. Все данные по сайту в файле ТЗ.pdf.

Пожалуйста, напишите план работ, ваши методы работы, какой итоговый результат будет и стоимость.

Если есть разные варианты продвижения - пишите разные варианты продвижения с их стоимостью.

Пустые сообщения только с ценой игнорирую. Мне необходимо понимать, что, куда, как и за что платится.

Спасибо!