Настройка контекстной рекламы в Директ и Adwords

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок156 просмотров
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Ищем специалиста по контекстной рекламе для работы над продвижением фестиваля по психологии.

Акцент на РСЯ и КМС, но поиск то же будет задействован. 

Необходимо выполнить следующие задачи:

- Участие в скайпе по обсуждению семантики и объявлений 

- Настройка компаний в Яндекс.Директ(РСЯ+поиск) и Adwords(КМС+поиск) 

В том числе создание графических объявлений в KMC и РСЯ 

- Управление компаниями на протяжении 1 месяц

- Подготовить отчет по компаниям по окончанию работы 

Нужно преступить к работе 3-го мая

Работаем по безопасной сделке

6 лет назад
DMatanga
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад