Настройка контекстной рекламы в Директ и Adwords

Ищем специалиста по контекстной рекламе для работы над продвижением фестиваля по психологии.

Акцент на РСЯ и КМС, но поиск то же будет задействован.

Необходимо выполнить следующие задачи:

- Участие в скайпе по обсуждению семантики и объявлений

- Настройка компаний в Яндекс.Директ(РСЯ+поиск) и Adwords(КМС+поиск)

В том числе создание графических объявлений в KMC и РСЯ

- Управление компаниями на протяжении 1 месяц

- Подготовить отчет по компаниям по окончанию работы

Нужно преступить к работе 3-го мая

Работаем по безопасной сделке