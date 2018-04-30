SEO специалист на постоянную работу

Всем привет! Нужен на постоянную работу (5 дней в неделю по 8 часов) СЕО специалист. Есть много сайтов, которые нужно прогдвигать в Яндексе и Гугле.

Нужен опытный человек, который может давать результат, а не писать отчеты. Рассматриваем не на отдельные проекты, а только на постоянную работу.

Пишите, что умеете и обязательно свои требования по зарплате. Спасибо всем кто откликнулся!