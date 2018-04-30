SEO специалист на постоянную работу

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок268 просмотров
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Всем привет! Нужен на постоянную работу (5 дней в неделю по 8 часов) СЕО специалист. Есть много сайтов, которые нужно прогдвигать в Яндексе и Гугле.  

Нужен опытный человек, который может давать результат, а не писать отчеты. Рассматриваем не на отдельные проекты, а только на постоянную работу.

    Пишите, что умеете и обязательно свои требования по зарплате. Спасибо всем кто откликнулся!
    6 лет назад
    divoweb
    48 летРоссия
    14 лет в сервисе
    Был
    2 года назад