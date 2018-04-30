Нужен человек имеющий опыт работы с биржами ссылок miralinks, rotapost, [url=http://gogetlinks.net/]Gogetlinks.net[/url]. SAPE Тематика сайта: http://www.a-lux.kz Создание и продвижение сайтов в Алматы и других городах Казахстана. Задача: каждый месяц покупать определенное кол-во ссылок. ВАЖНО: 1. Ссылки только в тематическом тексте, тематического ресурса! 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать ядро для сайта услуг по отоплению по имеющейся структуре (файл прикрепил). Ключевые фразы только коммерческие, группировка ключевых фраз нужна по структуре. Источники ключевых фраз - wordstat, поисковые подсказки, keyso или spywords по конкурентам.
Срок - 10-12 дней, т.е примерно к 9-10 мая.
По оплате - оставляйте заявки, обсудим.
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