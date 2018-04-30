Создать ядро для сайта услуг по отоплению

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок193 просмотра
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Создать ядро для сайта услуг по отоплению по имеющейся структуре (файл прикрепил). Ключевые фразы только коммерческие, группировка ключевых фраз нужна по структуре. Источники ключевых фраз - wordstat, поисковые подсказки, keyso или spywords по конкурентам. 

Срок - 10-12 дней, т.е примерно к 9-10 мая.

По оплате - оставляйте заявки, обсудим.

6 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад