Аудит раскрутки сайта и рекламной кампании

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо сделать сео аудит сайта на джумле и кампании Яндекс Директ.

6 лет назад
prixodik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Отчет аудита и рекомендации по дальнейшему продвижению сайта получены. Рекомендую.
Хороший заказчик, понятная задача, своевременная оплата.