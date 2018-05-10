Аудит раскрутки сайта и рекламной кампании

Создать ядро для сайта услуг по отоплению по имеющейся структуре (файл прикрепил). Ключевые фразы только коммерческие, группировка ключевых фраз нужна по структуре. Источники ключевых фраз - wordstat, поисковые подсказки, keyso или spywords по конкурентам. Срок - ...
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Добрый день! Необходимо сделать сео аудит сайта на джумле и кампании Яндекс Директ.
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