{СРОЧНО} SEO продвижение сайта [Рекомендации и план продвижения]

Требуется провести анализ и дать рекомендации по подготовке сайта к продвижению в поисковых системах.

Так же требуется план продвижения с гарантией результатов на ближайшие пол года.

Сайт сообщу понравившемуся исполнителю.

По результату работы на данном этапе будет выбран исполнитель для долгосрочного сотрудничества.

Учетки без положительных отзывов SEO рассматриваться не будут.