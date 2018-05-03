Трафик

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок577 просмотров
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Привет, друзья!

Мы ищем специалиста по генерации продаж для проекта индивидуализированных комиксов: https://heroiam.com (печатные комиксы, в которых главный герой — покупатель — его имя и внешность!) Офер от производителя. Стоимость от $11.95 до $119.95, готовы платить от $3 до $20 за лид (покупка).

Подходит практически любой трафик (контекст, медийка, соцсети, тизеры, кликандеры), не подходят черные методы — стимулирование, спам, дорвеи и т.п.

Гео: весь мир (английский и русский языки).

Отличный лендинг, резиновая верстка, промо материалы — всё предоставляем.

Выплаты — по запросу, холда нет, ограничений нет. Есть возможность проверки на шейв (всё честно).

Напишите, пожалуйста, предложения по бюджету и схеме сотрудничества.

6 лет назад
petrichor
Эжен 
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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