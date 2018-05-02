Необходимо доделать сайт на WP по SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки272 просмотра
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Основная задача сайта  простой анализ сайтов на поисковую выдачу в Yandex/Google по нескольким ключевым словам(рабочий алгоритм этой части уже есть на PHP, можно просто доделать) и проводить SEO анализ сайта(без сложных алгоритмов, просто используем Google API).  Главная страница/регистрация/логинка/профиль/страница заказов/ уже есть, необходимо сделать пару страниц с отображением отчетов по анализу и пару-тройку страниц для логичного перемещения пользователя к ним. 

6 лет назад
Topolev_Vlad
Владислав 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад