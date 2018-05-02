Раскрутка сайта по SEO

Основная задача сайта простой анализ сайтов на поисковую выдачу в Yandex/Google по нескольким ключевым словам(рабочий алгоритм этой части уже есть на PHP, можно просто доделать) и проводить SEO анализ сайта(без сложных алгоритмов, просто используем Google ...
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Сайт юридической тематики (обслуживание юр лиц), которому требуется собрать семантику, провести технический аудит. Рассматриваю предложение с планом продвижения (хочу понять за что буду платить).
Для начала нужно обсудить выполнение сбора ся и тех. аудита (по итогу аудит - тех. задание и рекомендации).
Далее будем обсуждать долгосрочное сотрудничесво
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