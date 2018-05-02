Раскрутка сайта по SEO

$200
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт юридической тематики (обслуживание юр лиц), которому требуется собрать семантику, провести технический аудит. Рассматриваю предложение с планом продвижения (хочу понять за что буду платить).

Для начала нужно обсудить выполнение сбора ся и тех. аудита (по итогу аудит - тех. задание и рекомендации).

Далее будем обсуждать долгосрочное сотрудничесво

6 лет назад
VadimTastr
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад