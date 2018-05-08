Сео оптимизация интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок350 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет-магазин на opencart с шаблонным дизайном. Интересует внутренняя seo оптимизация.

6 лет назад
babasik
Максим 
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$29
2 дня
Отличный сеошник, работой доволен, буду обращаться.
Очень грамотный заказчик, своевременная оплата, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Трафик

    Привет, друзья! Мы ищем специалиста по генерации продаж для проекта индивидуализированных комиксов: https://heroiam.com (печатные комиксы, в которых главный герой — покупатель — его имя и внешность!) Офер от производителя. Стоимость от $11.95 до $119.95, готовы платить от ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо доделать сайт на WP по SEO

    Основная задача сайта  простой анализ сайтов на поисковую выдачу в Yandex/Google по нескольким ключевым словам(рабочий алгоритм этой части уже есть на PHP, можно просто доделать) и проводить SEO анализ сайта(без сложных алгоритмов, просто используем Google ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен специалист по ссылочному продвижению

    Для информационного сайта.  подобрать площадки на миралинкс, написать тз копирайтерам небольшой объем, но может у кого есть время свободное .  Только с опытом и аналогичными работами в портфолио

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Аудит, оценка конкурентов и продвижение сайта зимней одежды в Google

    Сайт верхней зимней одежды для мужчин и подростков. Всего 50 моделей одежды. Интересует продвижение на первую страничку гугла по Харькову и, если возможно, по всей Украине. Напишите стоимость вашей роботы и сроки исполнения

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вывести сайт по запросу дизайн интерьера в google в топ 10 по Киеву

    Добрый день, есть сайт: [url=https://djoconda.com/]https://djoconda.com/[/url] Ему 5 месяцев и у него в search console такие показатели как в приложении. Что нужно добавить/изменить. чтобы вывести его в топ 10 и сколько это стоит и какое время займёт?

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение роликов в поиске в youtube

    Продвижение ряда роликов в поиске на youtube в топ 1-5 нужно продвинуть например -  https://www.youtube.com/watch?v=rZIQGEDkVMU по запросам например Развод с иностранцем в примере ролик на 5-той позиции нужно вывести в топ 1-2 жду предложений по стоимости и срокам

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • {СРОЧНО} SEO продвижение сайта [Рекомендации и план продвижения]

    Требуется провести анализ и дать рекомендации по подготовке сайта к продвижению в поисковых системах. Так же требуется план продвижения с гарантией результатов на ближайшие пол года.  Сайт сообщу понравившемуся исполнителю.  По результату работы на данном этапе будет выбран ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Необходимо продвижение сайта по нескольким ключам(Скупка ноутбуков в Оренбурге, неисправный ноутбук Оренбург, продать ноутбук Оренбург" в янд и гугле.  Сайт http://oren-laptop.ru/ возможно необходимы какие то доработки на сайте. Ищу исполнителя с гарантиями, цена устанавливается исполнителем. Рассмотрю ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад