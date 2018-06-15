Внутреняя оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок178 просмотров
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Ищу адекватного SEO специалиста для внутренней оптимизации одного небольшого сайта.

Сайт по тематике "массажа", движок WP. новый.

Озвучьте сумму, пожалуйста.

P.S. цену посчитать без "воды", типа семантического ядра, подбор ключевиков и т.п. ерунды.

6 лет назад
Dansell
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Putyagin
Андрей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
5 дней
Спасибо за работу.
Все прошло хорошо, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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