Внутреняя оптимизация сайта

Основная задача сайта простой анализ сайтов на поисковую выдачу в Yandex/Google по нескольким ключевым словам(рабочий алгоритм этой части уже есть на PHP, можно просто доделать) и проводить SEO анализ сайта(без сложных алгоритмов, просто используем Google ...
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Ищу адекватного SEO специалиста для внутренней оптимизации одного небольшого сайта.
Сайт по тематике "массажа", движок WP. новый.
Озвучьте сумму, пожалуйста.
P.S. цену посчитать без "воды", типа семантического ядра, подбор ключевиков и т.п. ерунды.
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