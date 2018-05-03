Нужен трафик, реальные люди.

Нужно несколько тыс чел - их нужно получить в течение суток или в течение месяца.

Трафик нужен вообще и совсем любой, абсолютно (хоть по ссылкам, хоть редирект, хоть какой), безразлично по какому языку (лучше - англ). Я даю список сайтов - куда нужно лить трафик и сколько, вы - льете.