Вывести сайт в топ google news

ЗадачаЕсть новостной сайт, в Google news добавлен по правилам с отдельной rss лентой. Обязательные требованияНужно всё проверить и вывести в топ Google news по нашему региону

Мне не нужно предлагать ни контекстную рекламу ни SEO продвижение

Если вы не знакомы с ранжированием https://news.google.com/news/?ned=ru_ru&gl=RU&hl=ruто не тратьте моё время!