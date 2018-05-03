Создание и продвижение сайта

Доброго времени.

Прошу проявить уважение и сформировать предметное предложение для обсуждения.

Сайт региональный.

Продажа услуг в области строительной экспертизы, обследования зданий, проектных работ, строительной лаборатории, услуг технадзора и пр.

Семантика обширная и требует специальных знаний - будет участие специалиста по техническим вопросам оказываемых услуг.

Необходимо проработать структуру сайта, разработать стильный современный дизайн, наполнить графическими и текстовыми материалами и вывести сайт в топ 5 по ключевым высокочастотным и конкурентным запросам.

Работу выполнять поэтапно с согласованием всех принимаемых решений.

Оплата поэтапная: за создание и наполнение сайта по факту (можно разбить на этапы), продвижение по достижению определенных результатов (промежуточных и конечных). Расходы на продвижение обсуждаются.

Предложите сроки и стоимость, условия и детали работы.

Опыт, примеры и отзывы обязательны.