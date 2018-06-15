Вывод с под санкций + настройка кликовых реклам

Бывший сеошник что-то напортачил и сайт попал под санкции "Баден- баден" 5 дней назад. Трафик упал примерно в 2 раза.

Нужно очень оперативно выйти с под санкций. Отвечать только исполнителям, которые могут указать конкретную стоимость и срок.

На период вывода с под санкций потерянный трафик надо компенсировать кликовой рекламой, бюджет 3 тыс рублей в сутки. Но основная задача именно оперативный вывод с под санкций.