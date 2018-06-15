Добрый день! При запросе определенного ФИО в поисковых сервисах: Google, yandex и т.д. в топе ыыдачи появляется информация с сайта- конкурентов . Необходимо оперативно убрать эту ссылку при запросе данного ФИО
Вывод с под санкций + настройка кликовых реклам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бывший сеошник что-то напортачил и сайт попал под санкции "Баден- баден" 5 дней назад. Трафик упал примерно в 2 раза.
Нужно очень оперативно выйти с под санкций. Отвечать только исполнителям, которые могут указать конкретную стоимость и срок.
На период вывода с под санкций потерянный трафик надо компенсировать кликовой рекламой, бюджет 3 тыс рублей в сутки. Но основная задача именно оперативный вывод с под санкций.
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