SEO сопровождение сайта

Нужен трафик, реальные люди. Нужно несколько тыс чел - их нужно получить в течение суток или в течение месяца. Трафик нужен вообще и совсем любой, абсолютно (хоть по ссылкам, хоть редирект, хоть какой), безразлично по какому языку ...