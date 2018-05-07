Наращивание ссылочной массы для сайта/комментарии на форумах и блогах

Необходимо оставить один или несколько комментариев с ссылкой на сайт https://feelwave.ru/ на форумах, блогах и других ресурсах, где может вестись обсуждение о бизнесе, финансах, способах заработка и сбережений, развитии личности, страховании, недвижимости и т.д. Сначала зайдите на сайт и ознакомьтесь с его содержанием. Ссылку можно ставить на любую статью или фотографию на сайте (но не на главную страницу) , поэтому темы для комментариев найти совсем не сложно.

Оплата: 0,30 USD за комментарий с ссылкой.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Требования к сайту, форуму:

- Рейтинг сайта по MOZ должен быть не менее DA:20 (Domain Authority). Нужно установить расширение MozBar https://chrome.google.com/webstore/search/mozbar для браузера GoogleChrome.

Требования к комментарию:

- Комментарий должен соответствовать теме поста и быть не менее 300 символов без пробелов.

- Пост должен быть с большим количеством просмотров и последнее сообщение не старше месяца.

- Комментарий должен быть ответом на чье-то сообщение и быть полезным.

- В комментарии должна присутствовать "цитата", и ответ с фото(ССЫЛКА) или с ССЫЛКОЙ на статью.

- Комментарий должен выглядеть естественно, а не как реклама или спам.

- 1 ссылка на одном любом ресурсе с одного профиля.

- 1 Комментарий = 1 работа. Количество работ = 100.

Запрещается:

- Отвечать на свои топики.

- Копировать и вставлять текст из другого источника.

- Комментировать в давно забытых и устаревших обсуждениях, где нет активности больше месяца, а также в заспамленных (такое обсуждение будет отличаться большим количеством рекламной и малым количеством полезной информации).

- Не принимаются ссылки на: otvet.mail.ru, в соцсетях (vk.com, facebook.com, ok.ru)