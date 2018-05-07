Продвинуть видео в YouTube

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Добрый день!

Необходимо за сегодня на видео в Ютубе сделать от 1000 просмотров и от 100 подписчиков. Оплата по факту выполненной работы. Выполнить нужно срочно. Просьба откликаться тех, кто реально умеет это делать, есть опыт в подобной работе и желательно портфолио. 

6 лет назад
julenu4
Юлия 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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