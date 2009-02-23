Имеется 2 сайта в каталоге Яка Финансы, тИЦ сейчас 30/220 и ПР3/5, сайту 5 лет, особо не продвигался послении 3 года, по данным вебпанели:

Страниц в индексе: 692

Внешних ссылок на страницы сайта: 3055

Внутренних ссылок на страницы сайта: 637

Необходимо только увеличение показателей тИЦ и ПР всеми доступными белыми методами, продвигать в топ нечего не нужно, еще раз – только увеличение тИЦ и ПР. Оплата только за результат, просьба тем кто работает по предоплате не тратить свое и мое время. Просьба скидывать свои предложения сразу с ценой.