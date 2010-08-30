Autorun плеера Flash презентации

$5
ПрезентацииЗакрыт2 заявки183 просмотра
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Есть исходник плеера для FLV файлов для FLASH презентации.

Задача....сделать так, что бы ролик запустился автоматически, а не ждать пока нажмешь PLAY

Исходник плеера: http://www.sendspace.com/file/0k4fx7

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13 лет назад
HampDQuaid
Денис 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
aquillaman
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
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