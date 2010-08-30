Autorun плеера Flash презентации

На основе имеющейся powerpoint презентации необходимо создать презентацию на flash для размещения в Интернет, срок 2-3 дня. Презентацию нужно сделать в стиле, как в ссылке во вложении. p.s. добавил ссылки на саму презентацию в ppt и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходник плеера для FLV файлов для FLASH презентации.
Задача....сделать так, что бы ролик запустился автоматически, а не ждать пока нажмешь PLAY
Исходник плеера: http://www.sendspace.com/file/0k4fx7
Оплата Yandex.деньги
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