Autorun плеера Flash презентации

Нужно сделать презентацию, задание в refer.pdf на самой последней странице. Срок до вечера/ночи. Все тексты, диаграммы, дам. Вам нужно только все оформить по заданию. Бюджет 20wmz. Просьба отписываться тут, не писать мне в асю или в приват.