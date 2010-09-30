На основе имеющейся powerpoint презентации необходимо создать презентацию на flash для размещения в Интернет, срок 2-3 дня. Презентацию нужно сделать в стиле, как в ссылке во вложении.

p.s. добавил ссылки на саму презентацию в ppt и музыку к ней