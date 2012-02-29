Cоздание презентации PowerPoint

создание презентации.

Задание:

Нужно создать/скомпоновать презентацию для компании, которая занимается аутсорсингом ИТ-Нужно добавить готовый текст в презентацию- что бы получился final продукт

Презентация должна быть выполнена в очень современном и профисиональном стиле.

Форматирование текста должно везде соблюдатся в одном стиле.

Фото, графика и оформление, планировка текста- за дизайнером

20-25 страниц max

Размер не более 10МБ

Я предоставлю:

логотип (нужно будет сделать шаблон для презентации). фирменный стиль, но нет шаблона для PPT

текст в формате Word - его нужно будет добавить в слайды

Примеры работ:

http://www.slideshare.net/softheme/ukraine-an-emerging-software-outsourcing-destination

http://www.slideshare.net/softheme/2011-european-it-outsourcing-predictions-and-expectations?src=related_normal&rel=4201737