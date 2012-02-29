Создание PDF презентации

Презентация состоит из 12 разделов, состоящих из 5-50 слайдов. В основном это скриншоты, которые необходимо понятно и выгодно показать. Сейчас там крупные скриншоты с черными стрелками акцентирующими внимание на элементах о которых идет речь, но ...