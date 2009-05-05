Нужна готовая презентация, может кто то делал сможет продать. ВСе что касается добычи обрабюотки золота. Если есть и есть желание продать выкладывайте линки тот что приглянется по цене договоримся. Еще раз повторяю нужна готовая презентация
Дизайн готового флеш видео плеера/рекордера
Есть практически готовый флеш аудио и видео плеер/рекордер.
Нужно подогнать его под дизайн и цветовую гамму существующего сайта. Разукрасить диалоговые окошки, основной экран (кнопки "запись", "стоп" и другие), сообщение об ошибках, найти подходящие иконки для разделов "запись видео", "запись звука".
На выходе нужен будет исправленный FLA файл, а не рыба в psd.
Ссылку на сам флеш и адрес сайта дам, конечно же.
Плиз, сразу дайте 2-3 ссылки на _подобные работы_. Сразу хочется понять, совпадают ли наши вкусы в области дизайна или нет.
Ну и .. предлагайте цены.
Выберем где не дорого и красиво. От вас нужна цена.
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