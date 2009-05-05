Дизайн готового флеш видео плеера/рекордера

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Есть практически готовый флеш аудио и видео плеер/рекордер.

Нужно подогнать его под дизайн и цветовую гамму существующего сайта. Разукрасить диалоговые окошки, основной экран (кнопки "запись", "стоп" и другие), сообщение об ошибках, найти подходящие иконки для разделов "запись видео", "запись звука".

На выходе нужен будет исправленный FLA файл, а не рыба в psd.

Ссылку на сам флеш и адрес сайта дам, конечно же.

Плиз, сразу дайте 2-3 ссылки на _подобные работы_. Сразу хочется понять, совпадают ли наши вкусы в области дизайна или нет.

Ну и .. предлагайте цены.

Выберем где не дорого и красиво. От вас нужна цена.

16 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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