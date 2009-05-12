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Есть презентация в Power Point ( около 100 страниц ) нужно будет "оживить" презентацию , то есть добавить выезды анимированные + картинки может добавить, типа выезжающих знаков вопросов и т.д., где-то звук добавить и т.д.

Вообщем, сделать ее так, чтобы люди не засыпали и шла какая-то живая смена.

Презентаций будет еще, дизайн не нужен, нужно техническое "оживление", но в меру, то буду работать с человеком на постоянной основе, у которого есть "вкус"