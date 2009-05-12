Оживить презентацию

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Завершен15 заявок321 просмотр

Проект выполнен - открыт для отзыва !!!

Есть презентация в Power Point ( около 100 страниц ) нужно будет "оживить" презентацию , то есть добавить выезды анимированные + картинки может добавить, типа выезжающих знаков вопросов и т.д., где-то звук добавить и т.д.

Вообщем, сделать ее так, чтобы люди не засыпали и шла какая-то живая смена.

Презентаций будет еще, дизайн не нужен, нужно техническое "оживление", но в меру, то буду работать с человеком на постоянной основе, у которого есть "вкус"

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

miamia
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сразу видно, что Дмитрий - человек серьезный и профессиональный. Требования - четкие и конкретные, сроки - реальные, оплата - своевременная. Все вопросы решаются очень оперативно. Благодарна за возможность работать с удовольствием. Рекомендую всем для сотрудничества. С уважением, Ольга.

Заявки фрилансеров

miamia
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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