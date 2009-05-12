Необходимо собрать флэш презентацию из готовых элементов. пишите пожалуйста в проект, + icq 331133554 Спасибо.
Оживить презентацию
Проект выполнен - открыт для отзыва !!!
Есть презентация в Power Point ( около 100 страниц ) нужно будет "оживить" презентацию , то есть добавить выезды анимированные + картинки может добавить, типа выезжающих знаков вопросов и т.д., где-то звук добавить и т.д.
Вообщем, сделать ее так, чтобы люди не засыпали и шла какая-то живая смена.
Презентаций будет еще, дизайн не нужен, нужно техническое "оживление", но в меру, то буду работать с человеком на постоянной основе, у которого есть "вкус"
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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