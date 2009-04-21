Наложить стандартные эффекты на картинку

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Закрыт5 заявок243 просмотра

Есть 30-ти секундный лого в After Effect-е необходимо наложить на него пару стандартных эффектов каких нить и переходов. Ролик нужен в течении часа.

Оплата - 300 р, завтра, т.к сегодня нет возможности выполнить перевод. Порядочность гарантирую

16 лет назад
Malis_designer
Александр 
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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