Нужна любая брошюра и презентация

Дизайн сайта можно посмотреть здесь: http://www.theking.pnz.ru/ Нужно сделать дизайн для авторана, скачать его можно здесь: http://www.theking.pnz.ru/theking.exe (2 с небольшим метра) Оплата чисто символическая, по договоренности и отзыв. Если вы хорошо и ...