Дизайн презентації

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА 10-15СЛАЙДОВ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно зробити оригінальну презентацію в PowerPoint для компанії на 10 слайдів. Вся інформація, фото, тексти, референси надаю, від вас - тільки дизайн відповідного до айдентики компанії.
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