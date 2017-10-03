Доработка готовой презентации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки167 просмотров

Есть исходник презентации. Нужно добавить пять новых слайдов. Дедлайн сегодня в 17:00

8 лет назад
Tatyana-Ivanovna
Ивановна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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