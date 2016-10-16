Изменить дизайн презентации и текст

Требуется сделать крутой дизайн презентации. Сделать нужно непременно в PowerPoint. Должно смотреться современно. Типографика должна быть супер. Сделать нужно сегодня до 18:00 по Москве или раньше. Вот сама презентация: https://yadi.sk/d/x79oJNxwvpT3j