Создать презентацию для благотворительного Фонда

Необходимо сегодня сделать презентацию на 7-10 страниц. Примеры того, что нужно, предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт фонда: www.nujno-zrenie.ru
Там вся информация про фонд.
Структурно, все выглядит так:
1. О нас.
- История
- Миссия
- Достижения
2. Команда
3. Проекты (http://www.nujno-zrenie.ru/projects/)
4. Цели адресной помощи
5. Суть. Что согласно своей программе и миссии выполняем задачу минимизации потерь трудоспособного населения.
Есть научные разработки благодаря которым осуществляется эта задача и мы хотим развивать тем самым улучшая общее состоянии всей офтальмологии в России.
Работаем с ЦТО и пользуемся их научными достижениями (https://oftal.ru/razrabotki/kappilyaroskop-oko
https://oftal.ru/razrabotki/oftalmotrenazher-kuman)
6. Спасибо за внимание. Контакты.
Цель презентации рассказать о Фонде, нашей программе и проектах и вовлечь потребителя презентации (бизнесменов средней и крупной формации) в участие в делах Фонда.
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