Создать презентацию для благотворительного Фонда

Сайт фонда: www.nujno-zrenie.ru

Там вся информация про фонд.

Структурно, все выглядит так:

1. О нас.

- История

- Миссия

- Достижения

2. Команда

3. Проекты (http://www.nujno-zrenie.ru/projects/)

4. Цели адресной помощи

5. Суть. Что согласно своей программе и миссии выполняем задачу минимизации потерь трудоспособного населения.

Есть научные разработки благодаря которым осуществляется эта задача и мы хотим развивать тем самым улучшая общее состоянии всей офтальмологии в России.

Работаем с ЦТО и пользуемся их научными достижениями (https://oftal.ru/razrabotki/kappilyaroskop-oko

https://oftal.ru/razrabotki/oftalmotrenazher-kuman)

6. Спасибо за внимание. Контакты.

Цель презентации рассказать о Фонде, нашей программе и проектах и вовлечь потребителя презентации (бизнесменов средней и крупной формации) в участие в делах Фонда.