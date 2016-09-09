Нужен дизайнер для переделки презентации.

Есть исходники в PSD. В этом проекте надо всего лишь переделать текст. Но кроме этого надо будет еще создать в таком же стиле еще 2-3 презентации. Напишите сколько стоит переделать 2-3 страницы (текст) и сколько стоит создать новую на 5-10 страниц. Общение через скайп