Нужен дизайнер для переделки презентации.

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Есть исходники в PSD. В этом проекте надо всего лишь переделать текст. Но кроме этого надо будет еще создать в таком же стиле еще 2-3 презентации. Напишите сколько стоит переделать 2-3 страницы (текст) и сколько стоит создать новую на 5-10 страниц. Общение через скайп

7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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