Критерии достоверности научных приёмов познания

Необходимо сделать презентацию в PDF на тему "ВИП-квартиры посуточно". Наполнение частично имеется, нужно все красиво оформить.
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Здравствуйте, мне нужна презентация-доклад на практическое занятие по дисциплине "Естественно научная картина мира"
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