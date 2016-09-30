Разработка 2х презентаций на 20 страниц.

ПрезентацииЗавершен2 заявки146 просмотров
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Добрый день. Необходима Добрый день. Необходима разработка 2х презентаций на 20 страниц к которым есть сценарий, все картинки и заготовки.

Работа не большая но нужно подписать NDA. Также есть возможность дальнейшего сотрудничества. к которым есть сценарий, все картинки и заготовки.

7 лет назад
Wake0ne
49 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$60
5 дней
Очень качественное выполнение заказа. Тесное взаимодействие. Идеальная коммуникация. Благодарю за выполнение проделанной работы.
все Ок....рекомендую
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