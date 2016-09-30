Добрый день. Необходима Добрый день. Необходима разработка 2х презентаций на 20 страниц к которым есть сценарий, все картинки и заготовки.

Работа не большая но нужно подписать NDA. Также есть возможность дальнейшего сотрудничества. к которым есть сценарий, все картинки и заготовки.