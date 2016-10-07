Красиво упаковать презентацию под фирм.стиль компании

Добрый день

Есть презентация IT-сервиса в GoogleDocs из 18 слайдов - тайтлы + скриншоты программного продукта

Тексты написаны.

Есть фирм. стиль компании

Нужно привести "кондовый" GoogleSlide к стильному презентации в стиле компании и оформить это в PDF / pptx

Если вы работает с prezi и сможете доработать презентацию и там - будет плюсом.