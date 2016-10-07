Красиво упаковать презентацию под фирм.стиль компании

Презентация должна включать (основные достижения, опыт работы, интересы за пределами работы/в свободное время). Также она должна включать фотографии, чтобы сделать слайд ярким. Информацию о себе дам после согласования условий заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Есть презентация IT-сервиса в GoogleDocs из 18 слайдов - тайтлы + скриншоты программного продукта
Тексты написаны.
Есть фирм. стиль компании
Нужно привести "кондовый" GoogleSlide к стильному презентации в стиле компании и оформить это в PDF / pptx
Если вы работает с prezi и сможете доработать презентацию и там - будет плюсом.
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