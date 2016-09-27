Требуется дизайнер для подготовки 2 ролл-апов

Необходимо оформить презентацию бренда неоригинальных запчастей для техники активного отдыха. Основная концепция, часть текста, графики уже есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Требуется крайне оперативно сделать дизайн 2 ролл-апов
Задача не сложная, но важно сделать качественно и красиво.
Вот обязательные требования https://docs.google.com/document/d/1sW6ojkhI5Qx_EuFI7bv6GUzrw5Nw2UJ15EQuU42uf3Y/edit
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