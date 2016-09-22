Презентация бренда запчастей

ПрезентацииЗакрыт14 заявок188 просмотров
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Необходимо оформить презентацию бренда неоригинальных запчастей для техники активного отдыха. Основная концепция, часть текста, графики уже есть.

7 лет назад
chapurin_andrey
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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