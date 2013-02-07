Консультация и дизайн для презентации IT услуги

На презентации нужно на первой странице убрать чужой логотип, на 14 страницах внизу слева на белом фоне чужой логотип тоже убрать и на последней заменить контакты. СРОЧНО!!
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Нужна консультация и дизайн презентации. Есть текст, нужны идеи и воплощение. Готов обсудить детально по скайпу, жду заявки.
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