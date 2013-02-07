Консультация и дизайн для презентации IT услуги

ПрезентацииЗавершен2 заявки179 просмотров
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Нужна консультация и дизайн презентации. Есть текст, нужны идеи и воплощение. Готов обсудить детально по скайпу, жду заявки.

11 лет назад
t1p
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$60
7 дней
Виталий предложил пару вариантов из которых один довели до желаемого результата. Понравилось работать, регулярно держит связь, оперативно реагирует на предложения. Рекомендую как специалиста по презентациям.
Был рад поработать с Игорем над интересным проектом. Задание с возможностью реализовать свое видение мультимедиа презентации. Сотрудничеством остался доволен. Советую!
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