Поправить на презентации логотип и контакты

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На презентации нужно на первой странице убрать чужой логотип, на 14 страницах внизу слева на белом фоне чужой логотип тоже убрать и на последней заменить контакты. СРОЧНО!!

11 лет назад
vitaminef
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
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