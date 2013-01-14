Поправить на презентации логотип и контакты

Требуется оформить прейскурант салона-красоты в формате Power point, 10-20 листов. Сам перечень услуг и фото-материалы предоставлю. Готовый эскиз уже есть, то есть нужно по данному шаблону сделать новый прейскурант. перечень должен соответствовать экселевскому документу. Пишите стоимость и точные ...
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На презентации нужно на первой странице убрать чужой логотип, на 14 страницах внизу слева на белом фоне чужой логотип тоже убрать и на последней заменить контакты. СРОЧНО!!
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