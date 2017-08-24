Маркетингово упаковать продукт в виде PDF файла

Работа для Вашего портфолио!

Необходимо "упаковать" продукт в PDF файл, который можно будет отправлять на mail в виде коммерческого предложения.

Исходная информация: сайт ( aquatron-systems.com ), описание оборудования, краткое описание истории происхождения технологии, фото кейсов.

Для работы исполнителю требуется найти:

- смыслы,

- выбрать необходимую информацию из имеющейся (перефразировать/добавить новую/убрать лишнюю)

- подобрать новые смысловые картинки/логотипы

- раскрыть преимущества/экологичность

- расставить "тригеры"

- отобразить информацию о продукте в PDF файл, по канонам маркетинга.

Исполнителю необходимо иметь: навыки и знания. Понимание об "упаковке" - https://www.youtube.com/watch?v=Qzvj62xy0aI&t=1624s