Нарисовать инфографик

Имеется макет буклета компании. Необходимо его немного доработать, а именно: 1. На странице, где представлены изображения продукции необходимо сделать какую-нибудь стилизованную подложку под фотографию. 2. Изобразить страницу с работниками компании. 3. Немного подработать обложку. По времени максимум минут на ...