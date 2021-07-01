Необходимо сделать презентацию в Power Point 10-15страниц

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Закрыт45 заявок1139 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо сделать презентацию в Power Point в корпоративном стиле. Все фотографии, информацию к ТЗ я приложу к заданию, когда уже договоримся. Оплату оговариваем при личном общении.

4 года назад
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