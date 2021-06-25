Требуется помощь в создании активной презентации с использованием Adobe Animate. Необходимо разработать интерактивный контент, который привлечет внимание зрителей и сделает презентацию более запоминающейся.
Доработать (отредактировать) имеющуюся презентацию на Adobe InDesign
Имеется коммерческое предложение созданное на Adobe InDesign, необходимо на его основе создать новое КП, по техническому заданию.
Примерно 13 слайдов, содержащие тексты, иконки и иллюстрации.
Срок 2-3 дня.
Остальное по микрофону.
Дизайнеров, не готовых обсуждать детали задания в скайпе по микрофону, ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Бюджет окончательный.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен специалист для оформления презентации в Google Docs. Задача заключается в приведении презентации в соответствие с установленными стилями. Опыт работы с Google Docs и навыки дизайна обязательны.Презентации17 заявокЗакрыт4 года назад
- $399
Требуется девушка для футфетиш видеосъёмки, в ходе которой она будет нюхать носки. Ожидается профессиональный подход и креативность в реализации проекта.Презентации3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка 5 видеопрезентаций для программных продуктов в сфере экономики и ЖКХ. Необходима проработка контента и визуальных материалов для ясного представления возможностей программных комплексов.Презентации6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется реализация презентации. Необходимо предоставить условия разработки и примеры работ. Ожидаются креативные идеи и четкое понимание задачи.Презентации28 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать простую презентацию за один день. Тему и детали заказа уточнит заказчик. Идеально подойдёт для фрилансеров, готовых быстро и качественно выполнить задачу.Презентации42 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется оформить презентацию психолога в Keynote на 19 слайдов. Ключевые мысли уже внесены. Необходимо придерживаться цветовой схемы, вставить картинки по ссылкам и подобрать юмористические изображения. Срок выполнения - сегодня к ночи.Презентации1 исполнительЗавершен4 года назад
- $8
Необходимо подготовить презентацию о деятельности постановщика специальных эффектов, охватывающую ключевые аспекты работы компании. Исполнитель выбирается по своему усмотрению. Пример работы будет предоставлен. Срок выполнения - до вечера 14 июня.Презентации6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать презентацию в Power Point, учитывая стиль и анимации. Тестовое задание включает создание слайда с фотографией и текстом, а также анимацию для выделения элементов. Примерные стили и фотографии будут предоставлены. Заявки без тестового задания не рассматриваются.Презентации7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать видеоролик для презентации услуг по созданию и размещению виртуальных 3D-туров. Формат включает запись видео с экрана и голосовое сопровождение. Пример желаемого формата будет предоставлен заинтересованным исполнителям.Презентации5 заявокЗакрыт4 года назад