Доработать (отредактировать) имеющуюся презентацию на Adobe InDesign

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт7 заявок569 просмотров

Имеется коммерческое предложение созданное на Adobe InDesign, необходимо на его основе создать новое КП, по техническому заданию.

Примерно 13 слайдов, содержащие тексты, иконки и иллюстрации.

Срок 2-3 дня.

Остальное по микрофону.

Дизайнеров, не готовых обсуждать детали задания в скайпе по микрофону, ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Бюджет окончательный.

4 года назад
yurylisenko
Юрий 
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