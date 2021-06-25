Необходимо разработать презентацию в Power Point, учитывая стиль и анимации. Тестовое задание включает создание слайда с фотографией и текстом, а также анимацию для выделения элементов. Примерные стили и фотографии будут предоставлены. Заявки без тестового задания не рассматриваются.