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Презентации о деятельности постановщика специальных эффектов
Нужно сделать презентацию о деятельности постановщика специальных эффектов (компании по производству специальных эффектов). Человека выбирает исполнитель по своему желанию. Пример работы скину.
Срок выполнения до вечера 14 июня.
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