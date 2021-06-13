Презентации о деятельности постановщика специальных эффектов

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок588 просмотров

Нужно сделать презентацию о  деятельности постановщика специальных эффектов (компании по производству специальных эффектов). Человека выбирает исполнитель по своему желанию. Пример работы скину. 

Срок выполнения до вечера 14 июня. 

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