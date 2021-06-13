Сделать презентацию в Power Point

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Закрыт7 заявок1457 просмотров
#1$38

Здравствуйте,

Необходимо сделать презентацию в Power Point, ТЗ прикрепляю отдельным файлом.

Все фотографии из ТЗ я приложу к заданию, когда уже договоримся

Стиль презентации нужно подобрать подходящим под первый слайд(начальный)

Планирую вставлять вырезанные фотографии(без фона) с собой, нужно это учесть

Примерные стили презентации на фото №4 и 5

Для участия в конкурсе необходимо сделать тестовое задание. Заявки без тестового задания не будут рассматриваться.

Тестовое задание:

Сделать примерно также как на фото №1

Что должно быть отражено:

фотографию изменить в том же стиле на приложенную ниже

Никита Петров

20 лет Магнитогорск

вместо "этнический казах" - Студенческий лидер

остальное можно оставить и сделать пример слайда

Картинка каши, по щелчку рядом с ней появляется кувертка (как на фото №3) на которой на бумаге написано:

«Каша Профсоюзная

вегетарианская, low-fat, Подходит для бранча

Цена: бесплатно»

Потом по клику на каше появляются митболы ( что-то типа соуса фрикадельками) Желательно сделать какую-то анимацию на каше, чтобы что-то двигалось, может какие-то элементы дизайнерские, тем самым заострить на ней внимание.

4 года назад
ferd88
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