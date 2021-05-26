Внести правки в презентацию в PowerPoint

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки402 просмотра

Есть презентация, но её нужно доработать. Правки небольшие, типа: "Поменять текст, подровнять, добавить колонтитулы, дорисовать таблицу

Возможно в процессе появятся ещё правки, за это готов доплатить.

Желательно сегодня

PowerPoint
4 года назад
ant-max
Максим 
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