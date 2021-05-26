Задача не сложная, по сути надо сделать 1 слайд с фоном, продублировать его и наполнить контентом и добавить несколько небольших элементов Есть четкое ТЗ, со всеми необходимыми рефернсами и прописанным текстом для ...
Внести правки в презентацию в PowerPoint
Есть презентация, но её нужно доработать. Правки небольшие, типа: "Поменять текст, подровнять, добавить колонтитулы, дорисовать таблицу
Возможно в процессе появятся ещё правки, за это готов доплатить.
Желательно сегодня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна jpg-картина текстом, оформленном в стиле желтой прессы. Картинка будет использоваться в презентации для привлечения внимания к слайду. Должна быть яркой и выразительной. Текст на картинку: BRACKING ...Презентации1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сделать видео ролик из презентации. То есть использовать элементы презентации для анимации. Все элементы можно экспортировать в png/jpg/svgПрезентации10 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Нужно сделать презентацию по маркетингу. Слайдов 10. Тема: Создание маркетинговой стратегии с бюджетем 1000 злотых Стратегия на один месяц Страна ПольшаПрезентации16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен опытный презентолог для создания красивой, понятной презентации к вебинару (85 +\- слайдов). Обязательно наличие опыта созданий презентаций. Тематика - саморазвитие. При подаче заявки обязательно показывайте образцы сделанных ...Презентации3 заявкиЗакрыт4 года назад
Оформить всю текстовую часть, сделать презентацию. Сама программа готоваПрезентации6 заявокЗакрыт4 года назад
необходимо на основании задания предложить структуру и дизайн и создать презентациюПрезентации26 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовая презентация с правильными мыслями, но подготовленная непрофессионально состоящая из 17 слайдов. Цель презентации: привлечь инвесторов в существующую дистрибьюторскою алкогольную компанию под новые продукты в портфеле. Работа состоит из 2х ...Презентации11 заявокЗакрыт4 года назад
Есть данные исследования онлайн магазинов, которые содержат информацию об ассортименте, способах доставки, поддержке клиентов, условия возврата и т.д. Всего около 30 разных характеристик и около 40 сайтов. Надо сделать анализ в экселе и подготовить небольшую ...Презентации3 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть презентация, которую нужно оформить (стиль нужен лаконичный, но могут быть яркие элементы), картинки не нужны Слайды можно менять местами, текст переносить со слайда на слайд, переписывать и тд, можно добавлять/убирать таблицы, графики ...Презентации41 заявкаЗакрыт4 года назад