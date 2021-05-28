Видеоролик для презентации услуг создания виртуальных 3D-туров

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Закрыт5 заявок915 просмотров

Здравствуйте!

Требуется создать видеоролик для презентации услуг создания и размещения 3D-туров методом записи видео с экрана с сопровождением голосом.

Пример желаемого формата видеоролика заинтересованным в личку.

4 года назад
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