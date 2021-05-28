Требуется дизайнер презентации для вебинара

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт16 заявок1526 просмотров

Нужен опытный презентолог для создания красивой, понятной презентации к вебинару (100+ слайдов). Обязательно наличие опыта созданий презентаций.

Тематика - саморазвитие.

При подаче заявки обязательно показывайте образцы сделанных презентаций. Заявки без образцов даже не буду рассматривать.

4 года назад
pralex
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