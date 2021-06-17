Есть презентация, но её нужно доработать. Правки небольшие, типа: "Поменять текст, подровнять, добавить колонтитулы, дорисовать таблицу Возможно в процессе появятся ещё правки, за это готов доплатить. Желательно сегодня
Презентацию компании-производителя
Необходимо обновить/создать новую презентацию на основании старой.
Возможно переписать текст, добавить новые фотографии.
Компания - завод производитель термоэтикеток + продажа сопутствующих товаров.
+ банер
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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