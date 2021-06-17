Презентацию компании-производителя

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Завершен14 заявок528 просмотров

Необходимо обновить/создать новую презентацию на основании старой.

Возможно переписать текст, добавить новые фотографии.

Компания - завод производитель термоэтикеток + продажа сопутствующих товаров.

+ банер 

4 года назад
guest_16151074312602
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
4 года назад
$50
4 дня
Ольга - великолепный специалист своего дела. Подкупило то, что все вопросы касательно ТЗ были отлично структурированы. Впоследствии все общение шло в этом же ключе. Сроки исполнения (в моем случае) шли не на дни - на часы. Качество работы - в стратосфере. Большое спасибо!
Спасибо за заказ и вежливое общение) Рекомендую!

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4 года назад
olga_ks
Ольга 
47 лет
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Была
день назад
4 года назад
#1
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