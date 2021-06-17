Презентацию компании-производителя

Ольга - великолепный специалист своего дела. Подкупило то, что все вопросы касательно ТЗ были отлично структурированы. Впоследствии все общение шло в этом же ключе. Сроки исполнения (в моем случае) шли не на дни - на часы. Качество работы - в стратосфере. Большое спасибо!